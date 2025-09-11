İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    WSJ: Trampla Netanyahu arasındakı telefon danışığı gərgin keçib

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 02:40
    WSJ: Trampla Netanyahu arasındakı telefon danışığı gərgin keçib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahuya bildirib ki, HƏMAS-a qarşı Qətər ərazisində zərbə endirmək qərarı ağıllı addım olmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Wall Street Journal" mənbələrinə istinadən məlumat verib.

    Məlumata görə, Trampla Netanyahu arasında çərşənbə axşamı günü baş tutan telefon danışığı "gərgin" keçib. Bildirilib ki, ABŞ Prezidenti hücum barədə ilk məlumatı İsraildən yox, Amerikanın hərbi rəhbərliyindən aldığına görə qəzəblənib.

    Nəşrin məlumatına əsasən, Netanyahu cavabında bildirib ki, hücumu həyata keçirmək üçün çox qısa vaxtları olub və bu fürsətdən istifadə ediblər. Həmin gün liderlər arasında ikinci telefon danışığı da baş tutub və bu dəfə söhbət daha sakit tonda keçib. Tramp Netanyahuya hücumun uğurlu olub-olmadığını soruşub. Netanyahu isə "bilmirəm" cavabını verib.

    Nəşr həmçinin administrasiyadakı yüksək vəzifəli rəsmidən sitat gətirərək Trampın Netanyahudan getdikcə narazılığının artdığı iddiasını ortaya atıb. Buna səbəb kimi baş nazirin Trampın Yaxın Şərqdəki məqsədləri ilə ziddiyyət təşkil edən və onu çətin vəziyyətə salan birtərəfli qərarlar verdiyi göstərilib.

    ABŞ Binyamin Netanyahu gərginlik telefon danışığı

    Son xəbərlər

    02:55

    Çarli Kirkə sui-qəsd təşkil edən şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    02:40

    WSJ: Trampla Netanyahu arasındakı telefon danışığı gərgin keçib

    Digər ölkələr
    02:22
    Foto
    Video

    BMT İnsan Hüquqları Şurasının 60-cı sessiyasında Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib

    Xarici siyasət
    02:04

    Fransada etiraz aksiyalarında saxlanılanların sayı 500-ü ötüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:42
    Foto

    Hikmət Hacıyev ABŞ-də sülh gündəliyi barədə geniş müzakirələr aparıb

    Xarici siyasət
    01:27

    Rusiya qanunsuz miqrantların əsas xidmətlərə çıxışını məhdudlaşdıracaq

    Region
    01:18

    Tramp ABŞ-də bayraqların yarıya endirilməsini əmr edib

    Digər ölkələr
    01:12

    WSJ: "OpenAI" "Oracle" ilə 300 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    İKT
    00:54
    Video

    Sui-qəsdə uğrayan Çarli Kirk ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti