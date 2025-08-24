WSJ: Pentaqon Ukraynaya Rusiyanın dərinliklərinə zərbə endirməyi qadağan edib

Pentaqon Ukraynaya Rusiyanın dərinliklərinə uzaqmənzilli silahlarla zərbələr endirməyi qadağan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Wall Street Journal" nəşri rəsmi şəxslərə istinadən məlumat yayıb.
"Pentaqon aylardır, Ukraynanın Rusiyanın dərinliklərinə zərbələr endirmək üçün uzaqmənzilli silahlardan istifadəsinə mane olur. Uzaqmənzilli silahlarla zərbələrə Amerika vetosu Ukraynanın hərbi əməliyyatlarını məhdudlaşdırır, bu zaman ərzində isə Ağ Ev Kremli sülh danışıqlarına başlamağa razı salmağa çalışır", - nəşr qeyd edib.