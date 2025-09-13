Vuçiç: Serbiyanın dağılmasına bir neçə ölkənin məxfi xidmətləri 4 milyard dollar xərcləyib
- 13 sentyabr, 2025
- 07:17
Serbiyadakı etirazları bir neçə ölkənin xüsusi xidmət orqanları maliyyələşdirir, buna 4 milyard dollar xərclənib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç deyib.
O, susmağa məcbur olduğunu izah edib, çünki bu, etirazların mümkün müştərilərinə münasibətdə Serbiyanın neytrallığını pozacaq:
"Dövlətin dağılmasına 4 milyard dollar xərclənib. Rəngli inqilabların əsas təşkilatçısı kənardan gəlir. Bunlar müxtəlif xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarıdır, bunu bir neçə ölkədən edirlər. Bu ölkələr bilirlər ki, biz onların nə etdiklərinin fərqindəyik".
