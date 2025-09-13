İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Vuçiç: Serbiyanın dağılmasına bir neçə ölkənin məxfi xidmətləri 4 milyard dollar xərcləyib

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 07:17
    Vuçiç: Serbiyanın dağılmasına bir neçə ölkənin məxfi xidmətləri 4 milyard dollar xərcləyib

    Serbiyadakı etirazları bir neçə ölkənin xüsusi xidmət orqanları maliyyələşdirir, buna 4 milyard dollar xərclənib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç deyib.

    O, susmağa məcbur olduğunu izah edib, çünki bu, etirazların mümkün müştərilərinə münasibətdə Serbiyanın neytrallığını pozacaq:

    "Dövlətin dağılmasına 4 milyard dollar xərclənib. Rəngli inqilabların əsas təşkilatçısı kənardan gəlir. Bunlar müxtəlif xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarıdır, bunu bir neçə ölkədən edirlər. Bu ölkələr bilirlər ki, biz onların nə etdiklərinin fərqindəyik".

    Aleksandar Vuçiç Serbiya

    Son xəbərlər

    08:28

    Kamçatkadakı zəlzələ ilə əlaqədar ABŞ-də sunami xəbərdarlığı edilib

    Digər ölkələr
    08:04

    Kamçatkada güclü zəlzələdən sonra sunami təhlükəsi elan edilib

    Digər ölkələr
    07:45

    Ağ Ev ABŞ daxilində terror hərəkatının olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    07:17

    Vuçiç: Serbiyanın dağılmasına bir neçə ölkənin məxfi xidmətləri 4 milyard dollar xərcləyib

    Digər ölkələr
    06:45

    Tramp ABŞ-dəki etirazların Sorosun təşkil etdiyini düşünür

    Digər ölkələr
    06:20

    Argentina Folklenddə neft hasilatına qarşı tədbir görəcəyi ilə hədələyib

    Digər ölkələr
    05:46

    Yaponiyada təyyarə təcili eniş edib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    05:23

    ABŞ G7 ölkələrini Rusiyanın neft alıcılarına rüsumlar tətbiq etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    04:40

    KİV: "Mossad" Qətərdə "HƏMAS" liderlərini öldürmək əməliyyatından imtina edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti