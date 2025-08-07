Haqqımızda

ÜST: Qəzzada kəskin qida çatışmazlığı olan uşaqların sayı rekord həddə çatıb

ÜST: Qəzzada kəskin qida çatışmazlığı olan uşaqların sayı rekord həddə çatıb Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Qəzza zolağında uşaqlar arasında kəskin qida çatışmazlığı hallarının sayında görünməmiş artım olduğunu bildirib.
Digər ölkələr
7 avqust 2025 20:56
ÜST: Qəzzada kəskin qida çatışmazlığı olan uşaqların sayı rekord həddə çatıb

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Qəzza zolağında uşaqlar arasında kəskin qida çatışmazlığı hallarının sayında görünməmiş artım olduğunu bildirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın baş direktoru Tedros Adanom Qebreyesus Cenevrədə keçirdiyi brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, 2025-ci ilin iyul ayında 5 yaşa qədər təqribən 12 min uşaqda kəskin qida çatışmazlığı aşkar edilib - bu, regionda aparılan müşahidələr tarixində ən yüksək aylıq göstəricidir.

“Ərzaq tədarükünün ümumi həcmi vəziyyətin daha da pisləşməsinin qarşısını almaq üçün tamamilə qeyri-kafi olaraq qalır”, - ÜST rəhbəri vurğulayıb.

ÜST bu il yanvarın əvvəlindən iyulun sonuna kimi azı 99 fələstinlinin, o cümlədən 29-u 5 yaşdan kiçik uşağın aclıqdan öldüyünü təsdiqləyə bilib. Qebreyesus qeyd edib ki, real rəqəmlər, çox güman ki, daha yüksəkdir. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, aclıqdan ölənlərin sayı 193-ə çatıb ki, onlardan 96-sı uşaqdır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası ВОЗ зафиксировала рекордное количество детей с острым недоеданием в Газе

Ən vacib xəbərlər

İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi