Ukraynanın Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri Rusiyanın əsas mövqelərinə zərbələr endirib
- 23 noyabr, 2025
- 19:30
Ukraynanın Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri Donetsk bölgəsində Rusiyanın əsas mövqelərinə, sursat anbarlarına - Pokrovsk, Şaxovo, Sontsevka, Dokuçayevsk və Rıbinskə zərbələr endirib.
"Report"un Ukrayna Xüsusi Əməliyyat Qüvvələrinin sosial şəbəkə hesablarına istinadən məlumatına görə, hücumlar Rusiyanın şəxsi heyətinin və texnikasının əhəmiyyətli bir hissəsini məhv edib.
Zərbələr zamanı snayper mövqeləri və Rusiya hücum bölmələrinin cəmləşdiyi yerlər də daxil olmaqla, əsas taktiki hədəflər məhv edilib. Hədəfləri vurmaq üçün baraj sursatlar və "middle strike" dronlarından istifadə edilib.
Rusiya ordusunun əsas üstünlüyü Pokrovskda, sənaye müəssisəsində məhv edilib. Orada geniş ərazini, eləcə də şəxsi heyətin cəmləşdiyi əraziləri nəzarətdə saxlayan snayper mövqeləri yerləşirdi. "Middle strike" düşmənin şəxsi heyəti ilə birlikdə bu nöqtəni də məhv edib.
Rusiyanın 336-cı Əlahiddə Qvardiya Dəniz Piyada Briqadasının şəxsi heyətinin yerləşdiyi Şaxovo kəndindəki hücum bölməsinin cəmləşmə məntəqəsi də zərbələrə məruz qalıb. Bölmənin məqsədi Pokrovski şimaldan mühasirəyə almaq idi. Xüsusi əməliyyat qüvvələrinin bir neçə dronu içəridə əsgərlərin olduğu binaya zərbə endirib.
Sontsevkada 90-cı Qvardiya Tank Diviziyasının 6-cı Qvardiya Tank Alayının hücum dronları üçün müvəqqəti baza və sursat anbarı məhv edilib. Hücum nəticəsində həmçinin düşmənin şəxsi heyəti məhv edilib.
Pokrovsk hücumunda iştirak edən bölmələr üçün logistika mərkəzi kimi istifadə edilən Dokuçayevskdəki sursat anbarı da zərbələrə məruz qalıb.
Rıbinskoye kəndində "Vostok" qruplaşmasının maddi-texniki təminat obyektləri məhv edilib.
Rusiya qoşunları tərəfindən istehkamlar, aktiv yük trafiki ilə hərbi bazaya çevrilən keçmiş istehsal və anbar binaları dronların zərbələrinin hədəfi olub.
Qeyd edək ki, Rusiya qoşunları Pokrovsk-Mirnoqrad aqlomerasiyası istiqamətində hücumlarını davam etdirir.