Силы специальных операций Украины нанесли удары по ключевым позициям и складам боеприпасов российских войск на территории Донецкой области - в Покровске, Шахово, Сонцевке, Докучаевске и Рыбинском.

Как передает Report со ссылкой на соцсети ССО ВСУ, атаки уничтожили значительную часть личного состава и техники противника.

В ходе ударов ликвидированы важные тактические объекты, включая позиции снайперов и места сосредоточения штурмовых подразделений России. Для поражения целей применялись барражирующие боеприпасы и дроны типа middle strike.

Ключевое преимущество российской армии было уничтожено в Покровске на высоте промышленного объекта. Там располагались снайперские позиции, контролировавшие обширную территорию, а также места скопления личного состава. Удар middle strike поразил эту точку вместе с личным составом противника.

Место сосредоточения штурмовых подразделений России в селе Шахово, где находились военнослужащие 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, также было поражено. Целью подразделения было окружение Покровска с северного направления. Несколько дронов ССО поразили здание с находившимися внутри бойцами.

В Сонцевке уничтожена временная база и склад боеприпасов ударных дронов 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии России. Атака привела к ликвидации личного состава противника.

Склад боеприпасов в Докучаевске, использовавшийся как логистический узел для подразделений, участвующих в наступлении на Покровск, также был поражен.

На территории села Рыбинское были уничтожены объекты материально-технического обеспечения группировки "Восток". Бывшие производственно-складские помещения, переоборудованные российскими войсками в военную базу с укреплениями и активным грузовым движением, стали целью ударов дронов ССО.

Российские войска продолжают наступательные действия в направлении Покровско-Мирноградской агломерации.