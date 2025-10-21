Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunub
Digər ölkələr
- 21 oktyabr, 2025
- 13:43
Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunub.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bununla bağlı Ali Radanın oktyabrın 21-də keçirilən iclasında Prezident Volodimir Zelenskinin təqdim etdiyi sənəd müzakirə olunaraq qəbul olunub.
Sənədi Ukrayna Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rüstəm Umerov təqdim edib.
O qeyd edib ki, ölkədə gedən geniş miqyaslı müharibə Ukrayna ordusu üçün insan resursunu vacib edib, buna görə də hərbi səfərbərliyə daha effektiv yanaşmaq lazımdır.
Sənəd müzakirələrdən sonra qəbul olunub, 2026-cı il fevralın 3-ə qədər yeni səfərbərlik müddəti elan edilib.
Son xəbərlər
14:01
Prezident: TRIPP layihəsi mütləq reallaşdırılacaqXarici siyasət
13:54
Qran-pridə çempion olan Azərbaycan cüdoçusu: "Qızıl medala layiq idim"Fərdi
13:54
"Azərbaycan Dəmir Yolları" ADB-nin dəstəyi ilə karbon kreditləri bazarına çıxmağa hazırlaşırMaliyyə
13:51
Foto
Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunubXarici siyasət
13:50
Ermənistan və Türkiyə Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpasını müzakirə edəcəkRegion
13:47
Azərbaycan ötən ay genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə Cənubi Qafqazda liderliyini saxlayıbİKT
13:47
Foto
Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilib - ƏLAVƏ OLUNUBXarici siyasət
13:43
AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıbFutbol
13:43