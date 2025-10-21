İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunub

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 13:43
    Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunub

    Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunub.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bununla bağlı Ali Radanın oktyabrın 21-də keçirilən iclasında Prezident Volodimir Zelenskinin təqdim etdiyi sənəd müzakirə olunaraq qəbul olunub.

    Sənədi Ukrayna Müdafiə və Təhlükəsizlik Şurasının katibi Rüstəm Umerov təqdim edib.

    O qeyd edib ki, ölkədə gedən geniş miqyaslı müharibə Ukrayna ordusu üçün insan resursunu vacib edib, buna görə də hərbi səfərbərliyə daha effektiv yanaşmaq lazımdır.

    Sənəd müzakirələrdən sonra qəbul olunub, 2026-cı il fevralın 3-ə qədər yeni səfərbərlik müddəti elan edilib.

