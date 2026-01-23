"Karvan-Yevlax" Füzuli Məmmədovun təyinatını açıqlayıb
Futbol
- 23 yanvar, 2026
- 13:51
"Karvan-Yevlax" Füzuli Məmmədovun baş məşqçi postuna təyinatını açıqlayıb.
Bu barədə "Report"a Yevlax təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Klub rəhbərliyinin qərarına əsasən, bir müddət komandada məşqçi kimi fəaliyyət göstərən Fizuli Məmmədovla mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.
Onun köməkçiləri ilə də anlaşma əldə olunub.
Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" hazırda Misli Premyer Liqasının turnir cədvəlində 6 xalla sonuncu - 12-ci pillədə yer alıb.
