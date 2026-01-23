İlham Mirzəliyev Balakəndə vətəndaşları qəbul edib
Energetika
- 23 yanvar, 2026
- 14:10
Bu gün "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Balakən rayonunda Balakən və Zaqatala sakinlərini qəbul edib.
"Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib.
Qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun operativ şəkildə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.
