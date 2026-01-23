İlham Mirzəliyev Balakəndə vətəndaşları qəbul edib

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Bu gün "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Balakən rayonunda Balakən və Zaqatala sakinlərini qəbul edib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib.

    Qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun operativ şəkildə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.

