Ukrayna Rusiya Dövlət Dumasının deputatını axtarışa verib
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 07:17
Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti (UTX) Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Vyaçeslav Fetisovu axtarışa verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin bazasına istinadən məlumat yayıb.
Fetisova qiyabi olaraq "Ukraynanın ərazi bütövlüyünə təcavüz" maddəsi üzrə ittiham irəli sürülüb.
