Tusk: Polşada təxribat hazırlamaqda şübhəli bilinən səkkiz nəfər saxlanılıb
Digər ölkələr
- 21 oktyabr, 2025
- 11:38
Polşada təxribat aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən səkkiz nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Donald Tusk "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Daxili Təhlükəsizlik Agentliyi digər xidmətlərlə birlikdə son günlərdə ölkənin müxtəlif ərazilərində təxribat hazırlamaqda şübhəli bilinən səkkiz nəfəri saxlayıb", - o bildirib.
D.Tuskun sözlərinə görə, istintaq davam edir.
Qeyd edək ki, dünən Varşavada Tuskun "Vətəndaş Platforması" partiyasının ofisinə hücum edildiyi məlum olub. Təxribatı iki nəfər törədib, onlar binaya içində alışan maddə olan butulka atıblar. Butulka sınıb, lakin yanğının baş verməsinin qarşısını almaq mümkün olub.
Son xəbərlər
12:14
Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü başlayıbXarici siyasət
12:14
Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya gedibDigər ölkələr
12:13
BP daha 5 beynəlxalq dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edibEnergetika
12:13
IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycanın ümumi dövlət borcuna dair gözləntilərini azaldıbMaliyyə
12:11
"Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu: "Sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk etmək istəyirik" - MÜSAHİBƏFutbol
12:08
Foto
Astanada "Orta dəhlizin inkişafı" birgə layihəsi təqdim edilibXarici siyasət
12:08
"Findoc" portalının istifadəçilərinin sayı 150 mini keçibMaliyyə
12:08
Azərbaycanda peyk təsvirlərinin emalına özəl sektor cəlb ediləcəkİKT
12:07