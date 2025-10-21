İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Tusk: Polşada təxribat hazırlamaqda şübhəli bilinən səkkiz nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2025
    • 11:38
    Tusk: Polşada təxribat hazırlamaqda şübhəli bilinən səkkiz nəfər saxlanılıb

    Polşada təxribat aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən səkkiz nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Donald Tusk "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Daxili Təhlükəsizlik Agentliyi digər xidmətlərlə birlikdə son günlərdə ölkənin müxtəlif ərazilərində təxribat hazırlamaqda şübhəli bilinən səkkiz nəfəri saxlayıb", - o bildirib.

    D.Tuskun sözlərinə görə, istintaq davam edir.

    Qeyd edək ki, dünən Varşavada Tuskun "Vətəndaş Platforması" partiyasının ofisinə hücum edildiyi məlum olub. Təxribatı iki nəfər törədib, onlar binaya içində alışan maddə olan butulka atıblar. Butulka sınıb, lakin yanğının baş verməsinin qarşısını almaq mümkün olub.

    Polşa Donald Tusk təxribat
    Туск: В Польше задержаны 8 человек по подозрению в подготовке диверсий

    Son xəbərlər

    12:14

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    12:14

    Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya gedib

    Digər ölkələr
    12:13

    BP daha 5 beynəlxalq dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edib

    Energetika
    12:13

    IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycanın ümumi dövlət borcuna dair gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    12:11

    "Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu: "Sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk etmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    12:08
    Foto

    Astanada "Orta dəhlizin inkişafı" birgə layihəsi təqdim edilib

    Xarici siyasət
    12:08

    "Findoc" portalının istifadəçilərinin sayı 150 mini keçib

    Maliyyə
    12:08

    Azərbaycanda peyk təsvirlərinin emalına özəl sektor cəlb ediləcək

    İKT
    12:07

    Astanada Qazaxıstan–Azərbaycan İşgüzar Şurasının lll iclası keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti