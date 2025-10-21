Туск: В Польше задержаны 8 человек по подозрению в подготовке диверсий

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    • 21 октября, 2025
    • 11:10
    В Польше задержаны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсионных актов.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Дональд Туск.

    "Агентство внутренней безопасности совместно с другими службами задержало за последние дни в различных частях страны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий", - написал он.

    По его словам, расследование продолжается, ведутся дальнейшие оперативные мероприятия.

    Накануне стало известно о том, что в Варшаве совершено нападение на офис партии Туска "Гражданская платформа". Провокацию устроили два человека, они бросили в здание бутылку с зажигательной смесью. Бутылка разбилась, однако пожара удалось избежать.

