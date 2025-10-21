Туск: В Польше задержаны 8 человек по подозрению в подготовке диверсий
- 21 октября, 2025
- 11:10
В Польше задержаны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсионных актов.
Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Дональд Туск.
"Агентство внутренней безопасности совместно с другими службами задержало за последние дни в различных частях страны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий", - написал он.
По его словам, расследование продолжается, ведутся дальнейшие оперативные мероприятия.
Накануне стало известно о том, что в Варшаве совершено нападение на офис партии Туска "Гражданская платформа". Провокацию устроили два человека, они бросили в здание бутылку с зажигательной смесью. Бутылка разбилась, однако пожара удалось избежать.
ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 21, 2025