Туск: В Польше задержаны 8 человек по подозрению в подготовке диверсий

В Польше задержаны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсионных актов.

Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил премьер-министр Дональд Туск.

"Агентство внутренней безопасности совместно с другими службами задержало за последние дни в различных частях страны восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсий", - написал он.

По его словам, расследование продолжается, ведутся дальнейшие оперативные мероприятия.

Накануне стало известно о том, что в Варшаве совершено нападение на офис партии Туска "Гражданская платформа". Провокацию устроили два человека, они бросили в здание бутылку с зажигательной смесью. Бутылка разбилась, однако пожара удалось избежать.