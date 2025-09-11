İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Trampla Makron Rusiya PUA-larının Polşa sərhədini pozmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 00:47
    Trampla Makron Rusiya PUA-larının Polşa sərhədini pozmasını müzakirə edib

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla ABŞ lidei Donald Tramp arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki bu barədə Makron "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    O qeyd edib ki, ABŞ-li həmkarı ilə Rusiya­-Ukrayna müharibəsinin gedişatını, xüsusilə də Rusiya dronlarının Polşa hava məkanına müdaxiləsindən sonra yaranan vəziyyəti müzakirə edib.

    "Həmçinin İsrailin Qətərdəki zərbələrindən sonra Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı narahatlıqlarımızı paylaşdıq. Bu sahələrin hər birində avropalılar və amerikalılar arasında sıx əməkdaşlıq olduqca vacibdir", - Fransa Prezidenti qeyd edib.

