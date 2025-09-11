Trampla Makron Rusiya PUA-larının Polşa sərhədini pozmasını müzakirə edib
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 00:47
Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla ABŞ lidei Donald Tramp arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki bu barədə Makron "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
O qeyd edib ki, ABŞ-li həmkarı ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişatını, xüsusilə də Rusiya dronlarının Polşa hava məkanına müdaxiləsindən sonra yaranan vəziyyəti müzakirə edib.
"Həmçinin İsrailin Qətərdəki zərbələrindən sonra Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı narahatlıqlarımızı paylaşdıq. Bu sahələrin hər birində avropalılar və amerikalılar arasında sıx əməkdaşlıq olduqca vacibdir", - Fransa Prezidenti qeyd edib.
Son xəbərlər
01:27
Rusiya qanunsuz miqrantların əsas xidmətlərə çıxışını məhdudlaşdıracaqRegion
01:18
Tramp ABŞ-də bayraqların yarıya endirilməsini əmr edibDigər ölkələr
01:12
WSJ: "OpenAI" "Oracle" ilə 300 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıbİKT
01:07
Saxlanılan şübhəlinin Çarli Kirkə sui-qəsd təşkil edən şəxs olmadığı aydınlaşdırılıbDigər ölkələr
00:54
Video
Sui-qəsdə uğrayan Çarli Kirk ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
00:51
ABŞ Dövlət Departamenti "AIM-120D-3" raketlərinin Finlandiyaya mümkün satışını təsdiqləyibDigər ölkələr
00:47
Trampla Makron Rusiya PUA-larının Polşa sərhədini pozmasını müzakirə edibDigər ölkələr
00:21
Hakan Fidan: Beynəlxalq sistem qlobal məsələləri və regional münaqişələri həll edə bilmirRegion
23:54