İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Trampın iştirakı ilə keçirilən görüş iştirakçılardan birinin huşunu itirməsi səbəbindən yarımçıq qalıb

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 23:15
    Trampın iştirakı ilə keçirilən görüş iştirakçılardan birinin huşunu itirməsi səbəbindən yarımçıq qalıb

    Prezident Donald Trampın iştirak etdiyi ABŞ səhiyyəsi ilə bağlı mətbuat konfransı iştirakçılardan biri huşunu itirdikdən sonra dayandırılıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ mediası məlumat yayıb.

    Hadisə Oval Ofisdə natiqlərdən birinin çıxışı zamanı baş verib və bundan sonra mətbuat nümayəndələri zaldan çıxarılıb.

    "Daily Mail" qəzetinin məlumatına görə, huşunu itirən şəxs Danimarkanın "Novo Nordisk" əczaçılıq şirkətinin icraçı direktoru Qordon Findlaydır. Şirkət piylənmənin müalicəsi, biofarmasevtika, böyümə hormonu müalicəsi və hormon əvəzedici terapiya üzrə ixtisaslaşıb, həmçinin "Ozempic", "Rybelsus" və "Wegovy" dərmanlarını istehsal edir.

    Bir müddət sonra tədbir onun iştirakı olmadan davam edib və yayım yenidən başlayıb. İlkin məlumatlara görə, Qordon Findlayd özünə gəlib, lakin əlavə təfərrüatlar verilməyib.

    ABŞ Donald Tramp
    В США заседание с участием Трампа прервалось из-за обморока одного из участников

    Son xəbərlər

    00:07

    KİV: Suriya ABŞ qoşunlarının ölkədə yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib

    Digər ölkələr
    23:55
    Foto

    Qazi Universitetində Qarabağ Zəfərinin beşinci ildönümü münasibətilə konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    23:41

    Azərbaycanın gənc cüdoçuları Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər

    Fərdi
    23:40

    Qəddafinin oğlu azadlığa çıxıb

    Digər ölkələr
    23:15

    Trampın iştirakı ilə keçirilən görüş iştirakçılardan birinin huşunu itirməsi səbəbindən yarımçıq qalıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Trampın xüsusi elçisi Prezident İlham Əliyev haqqında: Həqiqi dövlət lideridir

    Digər ölkələr
    23:04

    Meksika Prezidenti ABŞ-yə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    22:55

    Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse-prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    22:44
    Foto

    Sahibə Qafarova COP30-un Liderlər Sammitinin açılış mərasimində iştirak edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti