Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В США заседание с участием Трампа прервалось из-за обморока одного из участников

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 22:28
    В США заседание с участием Трампа прервалось из-за обморока одного из участников

    Заседание по проблемам здравоохранения в США с участием президента Дональда Трампа было приостановлено после того, как один из присутствующих упал в обморок.

    Как передает Report, это следует из трансляции с мероприятия, которую вели американские СМИ.

    Инцидент произошел во время выступления одного из спикеров в Овальном кабинете, после чего прессу удалили из зала.

    По данным Daily Mail, пострадавший - исполнительный директор датской фармацевтической компании Novo Nordisk Гордон Финдлей. Компания занимается лечением ожирения, биофармацевтикой, лечением гормоном роста и заместительной гормональной терапией, а также производит Ozempic, Rybelsus, Wegovy.

    Спустя некоторое время мероприятие продолжилось без его участия, трансляция возобновилась. По предварительным данным, мужчина пришел в себя, однако другие детали не приводятся.

    Novo Nordisk США здравоохранение Дональд Трамп

    Последние новости

    22:28

    В США заседание с участием Трампа прервалось из-за обморока одного из участников

    Другие страны
    22:14

    Израильская армия завершила серию ударов по югу Ливана - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:04

    ФИФА опубликовала список кандидатов на приз лучшему игроку года

    Футбол
    21:50

    Уиткофф назвал конфликт между РФ и Украиной одним из самых важных для разрешения

    Другие страны
    21:34
    Фото

    В Латвии отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    21:27

    Грузинский ансамбль "Эрисиони" выступит в следующем году в Баку

    Искусство
    21:16

    Трамп продлил на год введенные в 1979 году санкции против Ирана

    Другие страны
    21:12

    Спикер Милли Меджлиса и вице-президент Турции обсудили достижения COP29

    Внешняя политика
    21:05
    Фото

    В Пакистане здание офиса премьера подсвечено цветами азербайджанского флага

    Внешняя политика
    Лента новостей