В США заседание с участием Трампа прервалось из-за обморока одного из участников
- 06 ноября, 2025
- 22:28
Заседание по проблемам здравоохранения в США с участием президента Дональда Трампа было приостановлено после того, как один из присутствующих упал в обморок.
Как передает Report, это следует из трансляции с мероприятия, которую вели американские СМИ.
Инцидент произошел во время выступления одного из спикеров в Овальном кабинете, после чего прессу удалили из зала.
По данным Daily Mail, пострадавший - исполнительный директор датской фармацевтической компании Novo Nordisk Гордон Финдлей. Компания занимается лечением ожирения, биофармацевтикой, лечением гормоном роста и заместительной гормональной терапией, а также производит Ozempic, Rybelsus, Wegovy.
Спустя некоторое время мероприятие продолжилось без его участия, трансляция возобновилась. По предварительным данным, мужчина пришел в себя, однако другие детали не приводятся.