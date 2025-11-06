В США заседание с участием Трампа прервалось из-за обморока одного из участников

Заседание по проблемам здравоохранения в США с участием президента Дональда Трампа было приостановлено после того, как один из присутствующих упал в обморок.

Как передает Report, это следует из трансляции с мероприятия, которую вели американские СМИ.

Инцидент произошел во время выступления одного из спикеров в Овальном кабинете, после чего прессу удалили из зала.

По данным Daily Mail, пострадавший - исполнительный директор датской фармацевтической компании Novo Nordisk Гордон Финдлей. Компания занимается лечением ожирения, биофармацевтикой, лечением гормоном роста и заместительной гормональной терапией, а также производит Ozempic, Rybelsus, Wegovy.

Спустя некоторое время мероприятие продолжилось без его участия, трансляция возобновилась. По предварительным данным, мужчина пришел в себя, однако другие детали не приводятся.