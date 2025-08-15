Trampın iqtidara gəlişindən sonra təxminən 1,6 milyon miqrant ABŞ-yi tərk edib

Haqqımızda

15 avqust 2025 06:23
Donald Trampın ikinci prezidentlik müddəti başlayandan bəri təxminən 1,6 milyon qeyri-qanuni mühacir ABŞ-yi tərk edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin daxili təhlükəsizlik naziri Kristi Noem məlumat verib.

“200 gündən az müddətdə 1,6 milyon qeyri-qanuni immiqrant ABŞ-yi tərk edib. Bu nəhəngdir”, - deyə o əlavə edib.

Noem, bunun Amerikanın təhsil və tibb müəssisələrinda yükün azaltdığını, vətəndaşlara daha çox iş tapmaq imkanını qoruyub saxladığını və daha təhlükəsiz küçələrə səbəb olduğunu söyləyib.

