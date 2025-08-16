Tramp Zelenski və NATO ölkələrinin liderləri ilə telefonla danışıb - YENİLƏNİB

ABŞ Prezidenti Donald Tramp NATO ölkələrinin liderləri ilə telefon danışıqları aparır.
“Report”un BBC-yə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Karolin Levitt bildirib.
Xarici KİV-in məlumatına görə, ABŞ Prezidenti NATO-nun baş katibi Mark Rütte və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayenlə telefon danışığı aparıb.
Avropa Komissiyasında bildiriblər ki, telefon danışığında Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Almaniya kansleri Fridrix Merts, Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb və Polşa Prezidenti Karol Navrotski də iştirak edib.
Qeyd olunub ki, Tramp avropalı liderləri Alyaskada Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə apardığı danışıqların nəticələri barədə məlumatlandırıb.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə uzun telefon danışığı aparıb.
“Report” BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Karolin Levitt məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Tramp telefon danışığını Alyaskadan Vaşinqtona gedərkən təyyarədə aparıb.