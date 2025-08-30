Tramp: Tətbiq etdiyim bütün rüsumlar məhkəmə qərarına baxmayaraq qüvvədədir
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 03:36
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, digər ölkələrdən gələn tədarüklərə tətbiq etdiyi bütün rüsumlar, bu tariflərin bir çoxunu qanunsuz hesab edən apellyasiya məhkəməsinin qərarına baxmayaraq qüvvədə qalır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika Prezidenti "Truth Sosial"da yazıb.
"Bütün rüsumlar hələ də qüvvədədir", - Amerika lideri qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Kolumbiya dairəsinin Apellyasiya Məhkəməsi daha əvvəl tariflərin ləğv edilməsi haqqında səhv qərar verib.
Tramp belə bir addımın ABŞ üçün fəlakət olacağına əminliyini ifadə edib. "Bu, bizi maliyyə cəhətdən zəiflədəcək və biz güclü olmalıyıq", - o vurğulayıb.
O, qərara ABŞ Ali Məhkəməsində etiraz edəcəyini qeyd edib.
