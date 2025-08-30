Трамп заявил, что все введенные им пошлины в силе, несмотря на решение суда
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 03:21
Президент США Дональд Трамп заявил, что все введенные им ранее пошлины в отношении поставок из других государств остаются в силе, несмотря на решение апелляционного суда, признавшего многие из этих тарифов незаконными.
Как передает Report, об американский президент написал в соцсети Truth Social.
"Все пошлины по-прежнему в силе", - отметил американский лидер. По его словам, апелляционный суд в округе Колумбия ранее "ошибочно постановил", что упомянутые тарифы "следует отменить". Трамп выразил уверенность в том, что такой шаг "стал бы катастрофой" для США. "Это сделало бы нас слабыми в финансовом отношении, а нам нужно быть сильными", - добавил он.
Трамп отметил, что оспорит упомянутое постановление в Верховном суде США.
Последние новости
04:48
WSJ: Членам Конгресса США могут запретить торговать акциямиДругие страны
04:19
Путин рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повесткиВ регионе
03:51
Госдеп одобрил предоставление Украине услуг связи Starlink на $150 млнДругие страны
03:21
Трамп заявил, что все введенные им пошлины в силе, несмотря на решение судаДругие страны
02:56
Госдеп одобрил Украине услуги по обслуживанию комплексов Patriot на $179 млнДругие страны
02:29
Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителемВ регионе
02:18
Госдеп допустил продажу Дании комплексов Patriot и иных систем на $8,5 млрдДругие страны
01:49
Белый дом: Миссия ВС США у Венесуэлы включает защиту нации от наркокартелейДругие страны
01:24