    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Трамп заявил, что все введенные им пошлины в силе, несмотря на решение суда

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 03:21
    Трамп заявил, что все введенные им пошлины в силе, несмотря на решение суда

    Президент США Дональд Трамп заявил, что все введенные им ранее пошлины в отношении поставок из других государств остаются в силе, несмотря на решение апелляционного суда, признавшего многие из этих тарифов незаконными.

    Как передает Report, об американский президент написал в соцсети Truth Social.

    "Все пошлины по-прежнему в силе", - отметил американский лидер. По его словам, апелляционный суд в округе Колумбия ранее "ошибочно постановил", что упомянутые тарифы "следует отменить". Трамп выразил уверенность в том, что такой шаг "стал бы катастрофой" для США. "Это сделало бы нас слабыми в финансовом отношении, а нам нужно быть сильными", - добавил он.

    Трамп отметил, что оспорит упомянутое постановление в Верховном суде США. 

    Дональд Трамп   пошлины   TruthSocial  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Tramp: Tətbiq etdiyim bütün rüsumlar məhkəmə qərarına baxmayaraq qüvvədədir

    Последние новости

    04:48

    WSJ: Членам Конгресса США могут запретить торговать акциями

    Другие страны
    04:19

    Путин рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки

    В регионе
    03:51

    Госдеп одобрил предоставление Украине услуг связи Starlink на $150 млн

    Другие страны
    03:21

    Трамп заявил, что все введенные им пошлины в силе, несмотря на решение суда

    Другие страны
    02:56

    Госдеп одобрил Украине услуги по обслуживанию комплексов Patriot на $179 млн

    Другие страны
    02:29

    Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем

    В регионе
    02:18

    Госдеп допустил продажу Дании комплексов Patriot и иных систем на $8,5 млрд

    Другие страны
    01:49

    Белый дом: Миссия ВС США у Венесуэлы включает защиту нации от наркокартелей

    Другие страны
    01:24

    Криштиану Роналду забил 940-й гол в карьере

    Футбол
    Лента новостей