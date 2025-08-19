Haqqımızda

Tramp: Nə qədər ağılsız səslənsə də, Putin saziş bağlamaq istəyir

Tramp: Nə qədər ağılsız səslənsə də, Putin saziş bağlamaq istəyir ABŞ Prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, Rusiya lideri Vladimir Putin Ukrayna ilə bağlı saziş bağlamaq istəyir.
Digər ölkələr
19 avqust 2025 00:09
Tramp: Nə qədər ağılsız səslənsə də, Putin saziş bağlamaq istəyir

ABŞ Prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, Rusiya lideri Vladimir Putin Ukrayna ilə bağlı saziş bağlamaq istəyir.

“Report” xəbər verir ki, Amerika lideri bunu Ağ Evdə Avropa liderləri ilə görüş ərəfəsində Fransa prezidenti Emmanuel Makrona deyib.

"Düşünürəm ki, o (Putin-red) müqavilə bağlamaq istəyir. Başa düşürsünüz? Nə qədər ağılsız səslənsə də", - Tramp Fransız həmkarına deyib.

Qeyd edək ki, bu dəqiqələrdə Ağ Evdə Tramp və Zelenskinin Avropa liderləri ilə görüşünün mətbuata qapalı hissəsi keçirilir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трамп: Путин хочет заключить сделку, как бы безумно это не звучало

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

KİV: ABŞ narkokartellərlə mübarizə üçün 4 min dəniz piyadası göndərir
KİV: ABŞ narkokartellərlə mübarizə üçün 4 min dəniz piyadası göndərir
19 avqust 2025 00:35
Zelenski Putin və Trampla görüşdə ərazi məsələlərini müzakirə etməyə hazırdır
Zelenski Putin və Trampla görüşdə ərazi məsələlərini müzakirə etməyə hazırdır
18 avqust 2025 23:49
Tramp: Putin və Zelenski ilə üçtərəfli görüş keçirəcəyik
Tramp: Putin və Zelenski ilə üçtərəfli görüş keçirəcəyik
18 avqust 2025 23:31
Ağ Evdə ABŞ, Avropa və Ukrayna liderlərinin görüşü keçirilir
Ağ Evdə ABŞ, Avropa və Ukrayna liderlərinin görüşü keçirilir
18 avqust 2025 23:23
ABŞ Prezidenti Ağ Evdəki görüşlərin çox uğurlu keçdiyini bildirib
ABŞ Prezidenti Ağ Evdəki görüşlərin çox uğurlu keçdiyini bildirib
18 avqust 2025 23:11
Tramp: Putin və Zelenski dil tapa biləcəklər
Tramp: Putin və Zelenski dil tapa biləcəklər
18 avqust 2025 23:07
Rusiya ordusu Donetsk vilayətinə hücum edib, ölənlər və yaralananlar var
Rusiya ordusu Donetsk vilayətinə hücum edib, ölənlər və yaralananlar var
18 avqust 2025 23:02
HƏMAS fələstinli məhbusların qarşılığında bəzi israilli girovları azad etməyə razılaşıb
HƏMAS fələstinli məhbusların qarşılığında bəzi israilli girovları azad etməyə razılaşıb
18 avqust 2025 22:59
Tramp-Zelenski görüşündən əvvəl Oval kabinetdə Ukraynanın 1992-2013-cü illərdəki xəritəsi qoyulub
FotoTramp-Zelenski görüşündən əvvəl Oval kabinetdə Ukraynanın 1992-2013-cü illərdəki xəritəsi qoyulub
18 avqust 2025 22:31
Tramp: Ukraynanın NATO-ya daxil olması barədə danışmayacağam - YENİLƏNİB
Tramp: Ukraynanın NATO-ya daxil olması barədə danışmayacağam - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 22:25

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi