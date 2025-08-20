Tramp: İran dörd həftə ərzində nüvə silahı hazırlaya bilərdi

“İran dörd həftə ərzində nüvə silahı hazırlaya bilərdi”.
“Report” xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp amerikalı jurnalist Mark Levinə müsahibəsində deyib.
“Onlar bundan istifadə edərdilər”, - Ağ Evin rəhbəri bildirib.
Tramp əlavə edib ki, Amerikanın İranın nüvə obyektlərini bombalaması Tehranın bu cür silahlar hazırlamasına mane olub.
Cari ilin iyunun 22-nə keçən gecə Tramp bildirib ki, ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri İranın üç nüvə obyektinə hücum edib. Onun sözlərinə görə, İranın əsas uranın zənginləşdirilməsi obyektləri tamamilə məhv edilib.