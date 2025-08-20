Haqqımızda

Tramp: İran dörd həftə ərzində nüvə silahı hazırlaya bilərdi

Tramp: İran dörd həftə ərzində nüvə silahı hazırlaya bilərdi “İran dörd həftə ərzində nüvə silahı hazırlaya bilərdi”.
Digər ölkələr
20 avqust 2025 04:02
Tramp: İran dörd həftə ərzində nüvə silahı hazırlaya bilərdi

“İran dörd həftə ərzində nüvə silahı hazırlaya bilərdi”.

“Report” xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp amerikalı jurnalist Mark Levinə müsahibəsində deyib.

“Onlar bundan istifadə edərdilər”, - Ağ Evin rəhbəri bildirib.

Tramp əlavə edib ki, Amerikanın İranın nüvə obyektlərini bombalaması Tehranın bu cür silahlar hazırlamasına mane olub.

Cari ilin iyunun 22-nə keçən gecə Tramp bildirib ki, ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri İranın üç nüvə obyektinə hücum edib. Onun sözlərinə görə, İranın əsas uranın zənginləşdirilməsi obyektləri tamamilə məhv edilib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трамп: Иран мог разработать ядерное оружие за четыре недели

Ən vacib xəbərlər

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi