İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp Fransa və Almaniyanı hədələyib

    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 21:52
    Tramp Fransa və Almaniyanı hədələyib

    Amerika Prezidenti Donald Tramp Fransa və Almaniyanı dərmanların qiymətini artırmağı nəzərdə tutan ABŞ-nin təklif etdiyi planla razılaşmasalar, onların məhsullarına qarşı rüsumlar tətbiq etməklə hədələyib.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, o bu barədə Ağ Evdə səhiyyə məsələlərinə dair köməkçiləri ilə keçirdiyi müşavirədə bildirib.

    Tramp qeyd edib ki, ABŞ-də bir çox dərmanların qiyməti Avropa ölkələrinə nisbətən xeyli yüksəkdir. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton administrasiyası əczaçılıq sənayesi nümayəndələri ilə ABŞ sakinlərinin reseptlə alınan dərmanlar üçün bütün ölkələr arasında ən aşağı qiyməti ödəyəcəklərinə dair razılaşmalar əldə edib.

    Bundan əlavə, Tramp bəyan edib ki, xərclərin bir hissəsi Avropa ölkələrindəki istehlakçılara ötürülə bilər.

    "Amma bir problemimiz var. Digər ölkələr buna razı olmadılar. Fransa, Almaniya, Böyük Britaniya, bütün Avropa İttifaqı razı olmadı", - o, razılaşmalara nail olmaq üzrə aparılan məsləhətləşmələr barədə danışarkən qeyd edib.

    ABŞ Fransa Almaniya Dərmanlar
    Трамп заявил, что угрожал Франции и ФРГ пошлинами из-за цен на лекарства

    Son xəbərlər

    22:45

    Ukrayna-ABŞ danışıqları yanvarın 17-də Mayamidə keçiriləcək - Yenilənib

    Digər ölkələr
    22:29

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Türkiyədəki toplanışda daha çox gənc oyunçularımız təcrübə qazandı"

    Futbol
    22:13

    Tramp İrana təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    22:10

    Şeynbaum: ABŞ-də narkotik istifadəsi Meksikada kartelləri gücləndirən əsas amildir

    Digər ölkələr
    21:52

    Tramp Fransa və Almaniyanı hədələyib

    Digər ölkələr
    21:41

    Hakan Fidan və Omanın XİN rəhbəri bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    21:41

    "Neftçi" amerikalı basketbolçu transfer edib, iki oyunçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    21:40

    Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri BP-nin regional prezidenti ilə görüşüb

    Energetika
    21:34

    Qazaxıstanlı hakim: "Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının və referilərin inkişafı aydın görünür"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti