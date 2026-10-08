Texasda bir nəfəri öldürməkdə təqsirli bilinən şəxs edam edilib
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2026
- 08:34
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ABŞ-nin Texas ştatında 2000-ci ildə mağaza əməkdaşını öldürdüyünə görə məhkum edilmiş 46 yaşlı Camaal Hovardın ölüm hökmü icra edilib.
"Report" "Associated Press"ə (AP) istinadən xəbər verir ki, edam oktyabrın 7-si axşam saatlarında inyeksiya yolu ilə baş tutub.
Məhkumun ölümü yerli vaxtla saat 20:03-də, preparat yeridildikdən 19 dəqiqə sonra təsdiqlənib.
Bu, 2026-cı ilin əvvəlindən bəri Texasda həyata keçirilən altıncı edamdır.
Qeyd olunub ki, Hovardın hökmü Tennessi ştatında Krista Paykın uğursuz edam cəhdindən sonra ABŞ-də icra edilən ilk hökm olub.
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