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    Texasda bir nəfəri öldürməkdə təqsirli bilinən şəxs edam edilib

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 08:34
    Texasda bir nəfəri öldürməkdə təqsirli bilinən şəxs edam edilib

    ABŞ-nin Texas ştatında 2000-ci ildə mağaza əməkdaşını öldürdüyünə görə məhkum edilmiş 46 yaşlı Camaal Hovardın ölüm hökmü icra edilib.

    "Report" "Associated Press"ə (AP) istinadən xəbər verir ki, edam oktyabrın 7-si axşam saatlarında inyeksiya yolu ilə baş tutub.

    Məhkumun ölümü yerli vaxtla saat 20:03-də, preparat yeridildikdən 19 dəqiqə sonra təsdiqlənib.

    Bu, 2026-cı ilin əvvəlindən bəri Texasda həyata keçirilən altıncı edamdır.

    Qeyd olunub ki, Hovardın hökmü Tennessi ştatında Krista Paykın uğursuz edam cəhdindən sonra ABŞ-də icra edilən ilk hökm olub.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Edam hökmü
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    MiniBoss

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