Suriya və Türkiyə hərbi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb

Suriya və Türkiyə müdafiə nazirlikləri müdafiə sahəsində yeni əməkdaşlıq sazişi imzalayıblar.
Bu barədə "Report" Suriyanın SANA agentliyinə istinadən məlumat verir.
Saziş Suriya Ərəb Ordusunun döyüş qabiliyyətini və peşəkarlığını gücləndirməyə yönəlmiş geniş spektrli istiqamətləri əhatə edir. Xüsusilə, ixtisaslaşdırılmış kurslarda və təlim proqramlarında iştirak etmək üçün hərbi heyətin müntəzəm mübadiləsi nəzərdə tutulur ki, bu da iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında hazırlıq səviyyəsini artırmağa və koordinasiyanı yaxşılaşdırmağa imkan verəcək.
Xüsusi diqqət Suriya hərbçilərinin terrorizmə qarşı mübarizə, kibertəhlükəsizlik, minatəmizləmə, hərbi mühəndislik, logistika, həmçinin qabaqcıl beynəlxalq standartlara uyğun olaraq sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak kimi prioritet sahələrdə peşəkar hazırlığına yönəldilir.
Bundan əlavə, saziş texniki yardımın göstərilməsini nəzərdə tutur: Türkiyə Suriya Ərəb Ordusunun komanda strukturlarının, silahlanmasının və təşkilati sistemlərinin modernləşdirilməsinə kömək etmək üçün ixtisaslaşmış ekspertlər göndərəcək ki, bu da Suriyanın hərbi sektorunun islahatında mühüm addım olacaq.
Hər iki tərəf Suriyada ölkənin suverenliyini, sabitliyini və ərazi bütövlüyünü təmin edə biləcək müasir, intizamlı və döyüş qabiliyyətli ordunun yaradılmasına sadiqliyini vurğulayıb.