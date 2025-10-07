Suriya ordusu ilə SDQ arasında atəşkəs barədə razılığa gəlinib

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 08:06
    Suriya ordusu ilə PKK/YPG terrorçuları ("Suriya Demokratik Qüvvələri" - SDQ) arasında atəşkəs barədə razılığa gəlinib.

    "Report" bu barədə Suriyanın "Əl-İxbariyyə" telekanalına istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, razılaşma ilə Hələbdə qarşılıqlı şəkildə qarşıdurmaya son qoyulub.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 6-sı gecə saatlarından etibarən SDQ orduya qarşı minaatanlardan istifadə etməklə hücuma keçib. Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələri isə buna qarşılıq verib. Nəticədə bir hərbçi ölüb, üçü isə yaralanıb. Həmçinin xəsarət alan 25 mülki şəxs də xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Suriya terror atəşkəs

