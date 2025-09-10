Sorğu: Almanların təxminən 70%-i kanslerin fəaliyyətindən narazıdır
- 10 sentyabr, 2025
- 03:46
Almanların təxminən 70%-i Almaniya kansleri Fridrix Mertsin (Xristian Demokratik İttifaqı, CDU) fəaliyyətindən narazıdır.
"Report"un xəbərinə görə, bunu "Forsa" sosioloji xidmətinin NTV və RTL telekanalları adından keçirdiyi ictimai rəy sorğusunun nəticələri sübut edir.
Onun məlumatlarına görə, respondentlərin 67%-i Mertsin fəaliyyətindən narazı olduqlarını bildiriblər.
Kanslerin reytinqi əvvəlki həftə ilə müqayisədə 1 faiz bəndi azalaraq rekord həddə çatıb. Respondentlərin yalnız 29%-i siyasətçinin fəaliyyətindən razı qaldığını bildirib.
Eyni zamanda, sosioloqların aşkar etdiyi kimi, almanların yalnız beşdə biri (21%) hesab edir ki, Merts Almaniyanın iqtisadi problemlərini həll etmək üçün kifayət qədər tədbirlər görür. Bu, iyunda bu göstəricinin 31% olduğu ilə müqayisədə xeyli azdır.
Bununla yanaşı, respondentlərin 74%-i (iyun ayında bu göstərici 59% idi) hesab edir ki, Merts iqtisadi problemlərə daha çox diqqət yetirməlidir.
Bütün siyasi partiyaların nümayəndələrinin əksəriyyəti hesab edir ki, kansler iqtisadiyyatdakı problemlərin həlli üçün kifayət qədər iş görmür.
Eyni zamanda, almanların 60%-i Almaniyada iqtisadi vəziyyətin daha da pisləşəcəyini gözləyir. Respondentlərin yalnız 16%-i əks fikir bildirib. Sorğu iştirakçılarının qeyd etdiyi kimi, ölkənin iqtisadi vəziyyəti ən mühüm problemlərdən biridir. Bu mövzu 39% qeyd ilə ikinci yerdədir. Ən populyar mövzu Ukrayna müharibəsi olub (50%).
Sentyabrın 5-dən 8-dək aparılan sorğuda 1009 nəfər iştirak edib.