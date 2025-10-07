İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Slovakiya ABŞ ilə nüvə reaktorunun tikintisinə dair razılaşmanı təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 07 oktyabr, 2025
    • 17:04
    Slovakiya ABŞ ilə nüvə reaktorunun tikintisinə dair razılaşmanı təsdiqləyib

    Slovakiya Baş naziri Robert Fitso hökumətin ABŞ ilə əlavə nüvə reaktorunun tikintisi ilə bağlı razılaşmanı təsdiqlədiyini bəyan edib.

    Bu barədə "Report" "Al-Arabiya"ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 1 000 meqavattdan artıq gücə malik yeni reaktor Slovakiyanın qərbində yerləşən atom elektrik stansiyasında tikiləcək və dövlətə məxsus olacaq.

    Hər iki ölkənin hökumətlərinin nə vaxt razılaşma imzalayacağı hələ məlum deyil.

    Slovakiya AES ABŞ Robert Fitso
