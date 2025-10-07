Правительство Словакии одобрило соглашение с США о строительстве ядерного реактора

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство одобрило соглашение с Соединенными Штатами о строительстве дополнительного ядерного реактора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Согласно информации, новый реактор мощностью более 1000 мегаватт будет построен на действующей атомной электростанции в Ясловске-Богунице на западе Словакии и будет полностью принадлежать государству.

Пока неизвестно, когда правительства обеих стран подпишут соглашение.

Напомним, что правительство Словакии в прошлом году одобрило план строительства атомного энергоблока мощностью 1200 мегаватт на месте, где в настоящее время эксплуатируются два атомных энергоблока крупнейшей словацкой энергетической компании Slovenské Elektrárně.

Стоимость проекта оценивалась в 15 миллиардов евро.