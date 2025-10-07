Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Правительство Словакии одобрило соглашение с США о строительстве ядерного реактора

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 16:50
    Правительство Словакии одобрило соглашение с США о строительстве ядерного реактора

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство одобрило соглашение с Соединенными Штатами о строительстве дополнительного ядерного реактора.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    Согласно информации, новый реактор мощностью более 1000 мегаватт будет построен на действующей атомной электростанции в Ясловске-Богунице на западе Словакии и будет полностью принадлежать государству.

    Пока неизвестно, когда правительства обеих стран подпишут соглашение.

    Напомним, что правительство Словакии в прошлом году одобрило план строительства атомного энергоблока мощностью 1200 мегаватт на месте, где в настоящее время эксплуатируются два атомных энергоблока крупнейшей словацкой энергетической компании Slovenské Elektrárně.

    Стоимость проекта оценивалась в 15 миллиардов евро.

    Slovakiya ABŞ ilə nüvə reaktorunun tikintisinə dair razılaşmanı təsdiqləyib

