Rütte NATO-nun gücləndirilməsi ilə bağlı çağırış edib
- 02 sentyabr, 2025
- 18:11
NATO-nun baş katibi Mark Rütte alyansın müttəfiqlərinə xəbərdarlıq edərək Rusiya ilə ümumi sərhədi olmayan ölkələrin də onun ən yeni raket texnologiyalarına görə təhlükə altında olduğunu bildirib.
"Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, o, bunu Lüksemburqda keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Gəlin sadəlövh olmayaq, bu, nə vaxtsa Lüksemburqa və mənim ölkəm Niderlanda da təsir edə bilər. İndi düşünürük ki, bizim üçün təhlükə yoxdur və Rusiyadan uzaqdayıq. Lakin ən yeni raket texnologiyaları kontekstində Litva ilə Lüksemburq, Haaqa ilə Madrid arasında fərq üç-on dəqiqədir. Raketin Avropanın bu hissələrinə çatması üçün məhz bu qədər vaxt lazımdır", - M.Rütte qeyd edib.
Təhlükənin alyansın bütün üzvlərinə aid olduğunu bir daha vurğulayan baş katib ABŞ-nin NATO-nun maraqlarına sadiqliyini təsdiqləyib.
"Təhlükəsiz Birləşmiş Ştatlar üçün təhlükəsiz Atlantika, təhlükəsiz Avropa və təhlükəsiz Arktika lazımdır, əks halda ABŞ-nin özü də təhlükə altında olacaq", - o əlavə edib.