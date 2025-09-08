Rusiyanın endirdiyi zərbələr nəticəsində Ukraynada azı 6 nəfər həlak olub
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 14:34
Son 24 saat ərzində Ukraynaya Rusiya zərbələri nəticəsində azı 6 nəfər həlak olub və 21 nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə regional hakimiyyət orqanlarına istinadən "Sky News" məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, gecə ərzində Rusiya Ukraynaya 142 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edib.
