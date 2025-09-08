В Украине по меньшей мере 6 человек погибли в результате российских ударов за последние сутки

За последние 24 часа в результате российских ударов по Украине погибли по меньшей мере шесть человек и 21 получил ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на региональные власти.

Отмечается, что за ночь Россия атаковала Украину с помощью 142 беспилотников.