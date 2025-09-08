ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    В Украине по меньшей мере 6 человек погибли в результате российских ударов за последние сутки

    • 08 сентября, 2025
    • 14:29
    В Украине по меньшей мере 6 человек погибли в результате российских ударов за последние сутки

    За последние 24 часа в результате российских ударов по Украине погибли по меньшей мере шесть человек и 21 получил ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на региональные власти.

    Отмечается, что за ночь Россия атаковала Украину с помощью 142 беспилотников.

    Rusiyanın endirdiyi zərbələr nəticəsində Ukraynada azı 6 nəfər həlak olub

