Rumıniyanın sabiq prezidenti 1 milyon avroya yaxın vergi ödəməli olacaq

Rumıniyanın vergi xidməti ölkənin keçmiş prezidenti Klaus Yohannisə təxminən 1 milyon avro ödəmə tələbi göndərib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Rumıniyanın “Digi24” nəşri məlumat yayıb.
Bu məbləğ Sibiuda qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş və mirasdan geri qaytarılmış evin 17 illik kirayə haqqını əks etdirir.
Nəşrin məlumatına görə, Yohannis təxminən 300 min avro dəyərində olan ev üçün bankdan 17 il müddətinə kirayə haqqı alıb.
Məhkəmə onun əmlakın sahibinə çevrildiyi mirası qanunsuz elan edib. Proses üç il əvvəl başa çatıb, lakin vergi xidməti etibarsız hesab edilən vərəsəlik şəhadətnaməsinin ləğvini dərhal tələb etməyib.
Tələbi aldıqdan sonra keçmiş prezidentin icbari müsadirədən yayınmaq və məbləği könüllü şəkildə ödəmək üçün 15 gün vaxtı var.