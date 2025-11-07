İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Rumıniyada qatarla avtomobil toqquşub, dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 20:35
    Rumıniyada dəmir yolu keçidində sərnişin qatarı ilə minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində dörd nəfər ölüb.

    Bu barədə "Report" News.ro-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qəza nəticəsində dörd nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.

    Qəza baş verən ərazidə dəmir yolunun hərəkəti tamamilə məhdudlaşdırılıb, hadisə yerinə xilasedicilər cəlb olunub.

    Rumıniya qatar
    В Румынии при столкновении поезда с автомобилем погибли 4 человека

