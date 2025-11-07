Rumıniyada qatarla avtomobil toqquşub, dörd nəfər ölüb
- 07 noyabr, 2025
- 20:35
Rumıniyada dəmir yolu keçidində sərnişin qatarı ilə minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində dörd nəfər ölüb.
Bu barədə "Report" News.ro-ya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qəza nəticəsində dörd nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.
Qəza baş verən ərazidə dəmir yolunun hərəkəti tamamilə məhdudlaşdırılıb, hadisə yerinə xilasedicilər cəlb olunub.
