В Румынии при столкновении поезда с автомобилем погибли 4 человека

В Румынии при столкновении автомобиля с пассажирским поездом на железнодорожном переезде погибли четыре человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на News.ro.

Согласно информации, в результате аварии погибли четыре человека, еще один пострадал. Пока не уточняется, были ли все они пассажирами автомобиля.

Железнодорожное движение на участке полностью заблокировано, на место прибыли около десятка экипажей спасательных служб.