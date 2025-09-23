Quterreş: Fələstin xalqı üçün dövlətçilik mükafat deyil, hüquqdur
- 23 sentyabr, 2025
- 00:45
"Fələstin xalqı üçün dövlətçilik mükafat deyil, hüquqdur və bunu inkar etmək bütün dünyadakı ekstremistlərə hədiyyə olardı".
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş bildirib
BMT-nin baş katibi mövcud vəziyyəti dözülməz adlandıraraq, yeganə həll yolunun iki dövlətli nizamlanma olduğunu vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, hər iki dövlət üçün paytaxtı Qüds olmaqla, 1967-ci ildən əvvəlki sərhədlər daxilində müstəqil, suveren və demokratik Fələstin Dövləti yaradılmalıdır: "İki dövlət olmasa, Yaxın Şərqdə sülh olmayacaq, radikalizm bütün dünyaya yayılacaq".
Quterreş, həmçinin dərhal və daimi atəşkəs, bütün girovların qeyd-şərtsiz azad edilməsi və humanitar yardımların tam təmin edilməsi çağırışını təkrarlayıb.
O vurğulayıb ki, heç bir şey Fələstin xalqının kollektiv şəkildə cəzalandırılmasına və ya hər hansı formada etnik təmizləməyə haqq qazandıra bilməz.