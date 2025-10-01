İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Qırğızıstanda ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunub

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:52
    Qırğızıstanda ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunub

    Qırğızıstanda həyata və cinsi toxunulmazlığa qarşı xüsusilə ağır cinayətlər üçün ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunub.

    "Report"un Qırğızıstan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, müvafiq təşəbbüs Qırğızıstan Respublikasının normativ hüquqi aktların layihələrinin vahid ictimai müzakirə portalı "Koom talkuu"da yerləşdirilib.

    Təşəbbüsün müəllifi Qırğızıstan vətəndaşı Rüstəm Nüsupovdur.

    Qırğızıstanın Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi təklif olunur ki, bu dəyişikliklər həyata və yetkinlik yaşına çatmayanların cinsi toxunulmazlığına qarşı xüsusilə ağır cinayətlər üçün ölüm cəzasını müstəsna cəza tədbiri kimi nəzərdə tutur.

    O cümlədən, xüsusi qəddarlıqla törədilmiş qətl; yetkinlik yaşına çatmayanın qətli; həmçinin zorlama və ya digər zorakı cinsi xarakterli hərəkətlərlə əlaqəli qətl üçün ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunur.

    Bu zaman ölüm cəzasının tətbiqi yalnız hökmün qanuni qüvvəyə minməsindən və bütün məhkəmə instansiyalarından keçdikdən sonra mümkündür.

    Məhdudiyyətin qadınlara və yetkinlik yaşına çatmayanlara münasibətdə qoyulması təklif olunur - onlara bu cəza tədbiri tətbiq edilməyəcək.

    "Əsaslandırma kimi yetkinlik yaşına çatmayanlara qarşı ağır qətl və zorakılıq hallarının artması göstərilib ki, bu da mövcud cəza tədbirlərinin qeyri-kafiliyi barədə şahidlik edir. Müstəsna hallarda ölüm cəzasının tətbiqi cəmiyyətin müdafiəsinə, bu cür cinayətlərin profilaktikasının gücləndirilməsinə və cəzanın labüdlüyü prinsipinin möhkəmləndirilməsinə xidmət etməlidir", - təklifdə qeyd olunur.

    Qırğızıstan ölüm hökmü
    В Кыргызстане предложено ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления

