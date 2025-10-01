В Кыргызстане предложено ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления

В Кыргызстане предложили ввести смертную казнь за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, соответствующая инициатива размещена на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики "Коом талкуу".

Автором инициативы является гражданин Кыргызстана Рустам Нусупов.

Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Кыргызстана, предусматривающие смертную казнь как исключительную меру наказания за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В том числе, предлагается установить смертную казнь за убийство, совершенное с особой жестокостью; убийство несовершеннолетнего; а также убийство, сопряженное с изнасилованием или другими насильственными действиями сексуального характера.

При этом применение смертной казни возможно только после вступления приговора в законную силу и прохождения всех судебных инстанций.

Ограничение предлагается установить в отношении женщин и несовершеннолетних - к ним эта мера наказания применяться не будет.

"Обоснованием послужили участившиеся случаи тяжких убийств и насилия над несовершеннолетними, которые свидетельствуют о недостаточности существующих мер наказания. Введение смертной казни в исключительных случаях должно способствовать защите общества, усилению профилактики подобных преступлений и укреплению принципа неотвратимости наказания", - говорится в предложении.