    • 21 sentyabr, 2025
    • 03:08
    Qətər Qəzza danışıqlarını bərpa etmək şərtini açıqlayıb

    Qətər Qəzza münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqları bərpa etmək üçün Dohaya endirdiyi zərbəyə görə İsraildən üzr istəməsini tələb edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Jurnalistlər İsrailin üzr istəməsinin baş nazir Benyamin Netanyahu üçün təhlükəli addım olacağını qeyd ediblər. Bununla belə, məqalə müəlliflərinin qeyd etdiyi kimi, Qətər ifadələrlə bağlı yumuşaqlıq göstərməyə hazırdır.

    Yüksək rütbəli İsrail rəsmisi əlavə edib ki, İsrail rəsmiləri Dohanın hücumu nəticəsində yaranan böhranın miqyasını lazımi səviyyədə qiymətləndirməyiblər. Onun sözlərinə görə, Netanyahu səhv hesablama apardığını başa düşüb.

