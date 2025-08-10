Qazaxıstanda iyul ayında hərbi helikopterin qəzaya uğradığı yerdən ikinci cəsəd tapılıb

Qazaxıstan xilasediciləri Almatı vilayətindəki Sorbulak su anbarı yaxınlığında "EC145" hərbi helikopterinin qəzaya uğradığı yerdə ikinci şəxsin cəsədini tapıblar.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"EC145" helikopterinin qəzaya uğradığı ərazidə davam etdirilən axtarış-xilasetmə əməliyyatları zamanı ikinci cəsəd tapılaraq sudan çıxarılıb. Hazırda müvafiq orqanların iştirakı ilə cəsədin şəxsiyyətinin müəyyən olunması prosesi davam etdirilir", - məlumatda deyilir.
Xatırladaq ki, iyulun 25-də Qazaxıstanın Almatı vilayətində EC-145 hərbi helikopteri radarlardan itib. Təyyarədə üç ekipaj üzvü olub. Avqustun 9-da Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidməti məlumat verib ki, təxminən 14 m dərinlikdə təyyarənin fraqmentləri və bir nəfərin meyiti aşkar edilib.