Qazaxıstanda dəmir yolu ilə tranzit yük daşımalarının 100 milyon tona qədər artacağı gözlənilir

19 avqust 2025 10:15
Qazaxıstan 2035-ci ilə qədər dəmir yolu ilə tranzit yük daşımalarının həcminin 100 milyon tona qədər artacağını proqnozlaşdırır.

“Report”un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bunu ölkənin nəqliyyat naziri Nurlan Sauranbayev hökumətin iclasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu il tranzit yükdaşımaların həcmi 33 milyon tona çatacaq ki, bu da ötənilki göstəricini (27,4 milyon ton) əhəmiyyətli dərəcədə üstələyəcək.

"Gələn il bu göstərici 54 milyon tondan çox olmalıdır. 2029-cu ilin sonuna qədər isə tranzit yükdaşımaların həcminin 67 milyon tona çatdırılması planlaşdırılır", - N.Sauranbayev vurğulayıb.

Qazaxıstanın istismarda olan magistral dəmir yolu şəbəkəsinin ümumi uzunluğu 16 min kilometrdir.

Ölkə ərazisindən 5 beynəlxalq dəmir yolu dəhlizi keçir.

