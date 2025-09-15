Polşanın XİN rəhbəri: "Qərb Ukraynada Rusiya raketlərini vurmaq barədə düşünməlidir"
Digər ölkələr
- 15 sentyabr, 2025
- 04:43
"Qərb Ukrayna hava məkanında Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatlarını və raketlərini vurmaq barədə düşünməlidir".
"Report" "Tagesschau" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu bəyanatla Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski çıxış edib. Diplomat bunu Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının Polşanın hava məkanına daxil olmasının müzakirəsi fonunda deyib.
"Şəxsən məndən soruşsanız: bu barədə düşünməliyik. Texniki olaraq, biz NATO və Aİ olaraq bunu edə bilərdik, lakin bu, Polşanın təkbaşına qəbul edə bilməyəcəyi, ancaq müttəfiqləri ilə birlikdə qəbul edəcəyi qərardır", - XİN rəhbəri qeyd edib.
Son xəbərlər
04:43
Polşanın XİN rəhbəri: "Qərb Ukraynada Rusiya raketlərini vurmaq barədə düşünməlidir"Digər ölkələr
04:15
ABŞ lideri Avropanın Rusiyaya qarşı sanksiyalarını çox zəif adlandırıbDigər ölkələr
03:40
Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin nisbətən tezliklə baş tutacağına əmindirDigər ölkələr
03:06
ABŞ-də xəbər agentliyinin avtomobilini yandırmağa cəhd edən iki nəfər həbs edilibDigər ölkələr
02:42
Uitkoff daşınmaz əmlak şirkətindəki payını 120 milyon dollara satıbDigər ölkələr
02:11
"Barselona" İspaniya çempionatında "Valensiya"nı darmadağın edibDigər
01:39
Almaniyanın xarici işlər naziri: NATO ölkələri Rusiyaya təzyiqləri artırmalıdırDigər ölkələr
01:12
KİV: Türkiyə əsilli Sinan Selen Almaniyanın əks-kəşfiyyatına rəhbərlik edəcəkDigər ölkələr
00:45