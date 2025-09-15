İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Polşanın XİN rəhbəri: "Qərb Ukraynada Rusiya raketlərini vurmaq barədə düşünməlidir"

    • 15 sentyabr, 2025
    • 04:43
    "Qərb Ukrayna hava məkanında Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatlarını və raketlərini vurmaq barədə düşünməlidir".

    "Report" "Tagesschau" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu bəyanatla Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski çıxış edib. Diplomat bunu Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının Polşanın hava məkanına daxil olmasının müzakirəsi fonunda deyib.

    "Şəxsən məndən soruşsanız: bu barədə düşünməliyik. Texniki olaraq, biz NATO və Aİ olaraq bunu edə bilərdik, lakin bu, Polşanın təkbaşına qəbul edə bilməyəcəyi, ancaq müttəfiqləri ilə birlikdə qəbul edəcəyi qərardır", - XİN rəhbəri qeyd edib.

    МИД Польши: Западу следует подумать над тем, чтобы сбивать российские ракеты над Украиной

