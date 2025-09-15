Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    МИД Польши: Западу следует подумать над тем, чтобы сбивать российские ракеты над Украиной

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 04:41
    МИД Польши: Западу следует подумать над тем, чтобы сбивать российские ракеты над Украиной

    Западу стоит подумать о том, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

    Как передает Report со ссылкой на Tagesschau, такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    Отмечается, что глава дипломатического ведомства сказал об этом на фоне обсуждения вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

    "Если вы спросите меня лично: нам следует подумать об этом. Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это решение, которое Польша не может принять самостоятельно, а только вместе со своими союзниками", - цитирует Сикорского издание. Также он предложил создать скоординированный подход против российского теневого флота в Балтийском море.

    Он добавил, что если бы хотя бы один из этих российских кораблей затонул в Балтийском море, это была бы "экологическая катастрофа невиданных масштабов".

    Польша вторжение БПЛА Россия Украина российско-украинская война
    Polşanın XİN rəhbəri: "Qərb Ukraynada Rusiya raketlərini vurmaq barədə düşünməlidir"

    Последние новости

    04:41

    МИД Польши: Западу следует подумать над тем, чтобы сбивать российские ракеты над Украиной

    Другие страны
    04:19

    Трамп намерен посетить церемонию прощания с Чарли Кирком

    Другие страны
    03:53

    Трамп назвал санкции Европы против России слишком слабыми

    Другие страны
    03:21

    В США задержаны двое мужчин за попытку поджечь автомобиль новостного агентства

    Другие страны
    02:58

    Bloomberg: Уиткофф продал долю в своей риелторской компании за $120 млн

    Другие страны
    02:25

    Глава МИД Германии: Страны НАТО должны усилить давление на Россию

    Другие страны
    02:04

    В Китае усомнились в пользе ИИ для военных подлодок

    Другие страны
    01:38

    "Барселона" разгромила "Валенсию" в матче чемпионата Испании

    Другие
    01:10

    Bild: Главой контрразведки ФРГ назначат выходца из Турции

    Другие страны
    Лента новостей