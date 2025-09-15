МИД Польши: Западу следует подумать над тем, чтобы сбивать российские ракеты над Украиной

Западу стоит подумать о том, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Как передает Report со ссылкой на Tagesschau, такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Отмечается, что глава дипломатического ведомства сказал об этом на фоне обсуждения вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

"Если вы спросите меня лично: нам следует подумать об этом. Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это решение, которое Польша не может принять самостоятельно, а только вместе со своими союзниками", - цитирует Сикорского издание. Также он предложил создать скоординированный подход против российского теневого флота в Балтийском море.

Он добавил, что если бы хотя бы один из этих российских кораблей затонул в Балтийском море, это была бы "экологическая катастрофа невиданных масштабов".