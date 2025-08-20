Haqqımızda

Pentaqon Ukraynadakı Avropa qüvvələrinə havadan dəstək verə bilər Pentaqon atəşkəsdən sonra ölkəyə göndərilə biləcək Avropa qoşunlarını qorumaq üçün Amerika təyyarələrini Ukraynadan kənarda yerləşdirməyi nəzərdən keçirir.
20 avqust 2025 02:34
Pentaqon atəşkəsdən sonra ölkəyə göndərilə biləcək Avropa qoşunlarını qorumaq üçün Amerika təyyarələrini Ukraynadan kənarda yerləşdirməyi nəzərdən keçirir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “The Wall Street Journal” məlumat yayıb.

Nəşrin yazdığına görə, ABŞ-ın dəstəyinə Avropa qüvvələrinə hücum zamanı onlara kömək etmək üçün döyüş təyyarələri, həmçinin sülh sazişini izləmək üçün kəşfiyyat xarakterli pilotsuz təyyarələr də ola bilər.

Bundan əlavə, ABŞ Avropa qoşunlarını və avadanlıqlarını daşımaq, yerüstü hava hücumundan müdafiə sistemlərini təchiz etmək və kəşfiyyat məlumatlarını bölüşmək üçün öz nəqliyyat təyyarələrini təmin edə bilər.

Qəzet qeyd edir ki, Avropa hökumətləri, ilk növbədə Böyük Britaniya və Fransa bir neçə aydır ki, Vaşinqtonu bu ideyanı dəstəkləməyə çağırır.

Rus versiyası WSJ: Пентагон может обеспечить прикрытие с воздуха европейским силам в Украине

