İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Özbəkistan üç il ərzində ABŞ iqtisadiyyatına təxminən 35 milyard dollar sərmayə qoyacaq

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 07:46
    Özbəkistan üç il ərzində ABŞ iqtisadiyyatına təxminən 35 milyard dollar sərmayə qoyacaq

    ABŞ prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Özbəkistan üç il ərzində məhsul alışı və investisiyalar vasitəsilə Amerika iqtisadiyyatına təxminən 35 milyard dollar sərmayə qoyacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Vaşinqtonun administrasiyanın rəhbəri "Truth Social" sosial media platformasında yazıb.

    Tramp Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevə minnətdarlığını bildirib və ABŞ-ın bu ölkə ilə uzun və məhsuldar əlaqələrə sadiq olduğuna əmin edib:

    "Birləşmiş Ştatlar və Özbəkistan arasında inanılmaz ticarət və iqtisadi sazişi elan etməkdən məmnunam. Növbəti üç il ərzində Özbəkistan Amerikanın əsas sənaye sahələrinə, o cümlədən əsas faydalı qazıntılar, aviasiya, avtomobil hissələri istehsalı, infrastruktur, kənd təsərrüfatı, enerji, kimya, informasiya texnologiyaları və digər sahələrə təxminən 35 milyard dollar, növbəti on il ərzində isə 100 milyard dollardan çox sərmayə qoyacaq".

    Amerika prezidenti bundan əvvəl Ağ Evdə Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan liderləri ilə görüşüb.

    Özbəkistan ABŞ sərmayə Şavkat Mirziyoyev
    Трамп заявил, что Узбекистан за три года вложит почти $35 млрд в экономику США

    Son xəbərlər

    07:46

    Özbəkistan üç il ərzində ABŞ iqtisadiyyatına təxminən 35 milyard dollar sərmayə qoyacaq

    Digər ölkələr
    07:17

    Filippində "Kalmaegi" tayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 188 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    06:48

    NYT: ABŞ-də Vaşinqton merinə qarşı istintaq başladılıb

    Digər ölkələr
    06:26

    Sorğu: Almanların 75%-dən çoxu hökumətin fəaliyyətindən narazıdır

    Digər ölkələr
    06:00

    Tokayev: TRIPP marşrutu Orta Dəhlizin gələcək inkişafına töhfə verə bilər

    Region
    05:32

    Bolqarıstanda polisdən qaçan 6 miqrant yol qəzasında ölüb

    Digər ölkələr
    05:10

    ABŞ Prezidenti: Tramp marşrutu Mərkəzi Asiya xalqlarına kömək edəcək bir yoldur

    Region
    05:02

    Qazaxıstan "İbrahim sazişi"nə qoşulub

    Region
    04:40

    ABŞ Senatı Venesuelaya qarşı güc tətbiq etməyin tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti