Özbəkistan üç il ərzində ABŞ iqtisadiyyatına təxminən 35 milyard dollar sərmayə qoyacaq
- 07 noyabr, 2025
- 07:46
ABŞ prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Özbəkistan üç il ərzində məhsul alışı və investisiyalar vasitəsilə Amerika iqtisadiyyatına təxminən 35 milyard dollar sərmayə qoyacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Vaşinqtonun administrasiyanın rəhbəri "Truth Social" sosial media platformasında yazıb.
Tramp Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevə minnətdarlığını bildirib və ABŞ-ın bu ölkə ilə uzun və məhsuldar əlaqələrə sadiq olduğuna əmin edib:
"Birləşmiş Ştatlar və Özbəkistan arasında inanılmaz ticarət və iqtisadi sazişi elan etməkdən məmnunam. Növbəti üç il ərzində Özbəkistan Amerikanın əsas sənaye sahələrinə, o cümlədən əsas faydalı qazıntılar, aviasiya, avtomobil hissələri istehsalı, infrastruktur, kənd təsərrüfatı, enerji, kimya, informasiya texnologiyaları və digər sahələrə təxminən 35 milyard dollar, növbəti on il ərzində isə 100 milyard dollardan çox sərmayə qoyacaq".
Amerika prezidenti bundan əvvəl Ağ Evdə Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan liderləri ilə görüşüb.