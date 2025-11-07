Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Трамп заявил, что Узбекистан за три года вложит почти $35 млрд в экономику США

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 07:18
    Президент США Дональд Трамп заявил, что Узбекистан вложит в течение трех лет почти $35 млрд в американскую экономику путем закупок продукции и инвестиций.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

    "Я рад объявить о невероятной торгово-экономической сделке между США и Узбекистаном, - отметил он. - В течение следующих трех лет Узбекистан будет закупать [продукцию] и инвестирует почти на $35 млрд в ключевые американские отрасли, включая важнейшие полезные ископаемые, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность, информационные технологии и другие, а в течение следующих десяти лет - больше чем на $100 млрд".

    Трамп выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и заверил, что США настроены на "долгие и продуктивные отношения" с этой страной.

    Американский президент ранее встретился в Белом доме с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

    США Узбекистан инвестиции Дональд Трамп
