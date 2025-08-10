NYT: Avropa Kiyevin NATO-ya üzv olmaq imkanını saxlamaqda israrlıdır

Alyaskada keçiriləcək Rusiya-Amerika sammiti ərəfəsində Avropa ölkələrinin nümayəndələri ABŞ prezidenti Donald Trampı onların mövqelərini nəzərə almağa çağırıblar.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “The New York Times” mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Avropalı liderlər bildiriblər ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına dair sazişlər Kiyev üçün təhlükəsizlik təminatları, eləcə də Ukraynanın NATO-ya daxil olması imkanını təmin etməlidir.
Belə ki, bu mövqe avropalıların Kiyev hakimiyyəti və Amerika administrasiyasının nümayəndələri ilə Böyük Britaniyada keçirilən görüşündə səsləndirilib, Aİ isə hazırda praktiki görünməsə də, Kiyevin NATO-ya qoşulma imkanında təkid edir.
Bundan əlavə, görüşdə avropalı nümayəndələr təkid ediblər ki, Ukrayna hakimiyyəti və Avropa olmadan Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair heç bir razılaşma əldə olunmasın.
Aİ nümayəndələri də ərazi məsələlərinə dair danışıqlardan əvvəl atəşkəsin yaradılmasını istəyiblər.