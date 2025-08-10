Haqqımızda

NYT: Avropa Kiyevin NATO-ya üzv olmaq imkanını saxlamaqda israrlıdır

NYT: Avropa Kiyevin NATO-ya üzv olmaq imkanını saxlamaqda israrlıdır Alyaskada keçiriləcək Rusiya-Amerika sammiti ərəfəsində Avropa ölkələrinin nümayəndələri ABŞ prezidenti Donald Trampı onların mövqelərini nəzərə almağa çağırıblar.
Digər ölkələr
10 avqust 2025 05:14
NYT: Avropa Kiyevin NATO-ya üzv olmaq imkanını saxlamaqda israrlıdır

Alyaskada keçiriləcək Rusiya-Amerika sammiti ərəfəsində Avropa ölkələrinin nümayəndələri ABŞ prezidenti Donald Trampı onların mövqelərini nəzərə almağa çağırıblar.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “The New York Times” mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Avropalı liderlər bildiriblər ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına dair sazişlər Kiyev üçün təhlükəsizlik təminatları, eləcə də Ukraynanın NATO-ya daxil olması imkanını təmin etməlidir.

Belə ki, bu mövqe avropalıların Kiyev hakimiyyəti və Amerika administrasiyasının nümayəndələri ilə Böyük Britaniyada keçirilən görüşündə səsləndirilib, Aİ isə hazırda praktiki görünməsə də, Kiyevin NATO-ya qoşulma imkanında təkid edir.

Bundan əlavə, görüşdə avropalı nümayəndələr təkid ediblər ki, Ukrayna hakimiyyəti və Avropa olmadan Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair heç bir razılaşma əldə olunmasın.

Aİ nümayəndələri də ərazi məsələlərinə dair danışıqlardan əvvəl atəşkəsin yaradılmasını istəyiblər.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası NYT: Европа настаивает на сохранении возможности для Киева вступить в НАТО

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi