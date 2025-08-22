Haqqımızda

Niderlandın XİN rəhbəri hökumət daxilində fikir ayrılıqlarına görə istefa verib

Niderlandın XİN rəhbəri hökumət daxilində fikir ayrılıqlarına görə istefa verib Niderlandın xarici işlər naziri vəzifəsini icra edən Kaspar Veldkamp İsrailə qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi ilə bağlı hökumət daxilində fikir ayrılıqlarını əsas gətirərək istefa verib.
Digər ölkələr
22 avqust 2025 23:04
Niderlandın XİN rəhbəri hökumət daxilində fikir ayrılıqlarına görə istefa verib

Niderlandın xarici işlər naziri vəzifəsini icra edən Kaspar Veldkamp İsrailə qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi ilə bağlı hökumət daxilində fikir ayrılıqlarını əsas gətirərək istefa verib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə NU.nl xəbər portalı məlumat yayıb.

Veldkampın sözlərinə görə, o, bu istiqamətdə ciddi əlavə addımlar atmaq iqtidarında olmadığı qənaətinə gəlib. Qərarını izah edən siyasətçi zəruri hesab etdiyi tədbirlərin müstəqil və sərbəst həyata keçirilməsi üçün heç bir şəraitin olmadığını da bildirib.

İstefadan əvvəl Niderlandın Nazirlər Kabinetinin cümə günü keçirilən iclasında Veldkampın Qəzza zolağında hərbi əməliyyatla əlaqədar İsrailə qarşı təklif etdiyi əlavə sanksiyalar bir neçə saat ərzində müzakirə olunub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası И.о. главы МИД Нидерландов ушел в отставку из-за споров по Израилю

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

ABŞ-nin müdafiə naziri kəşfiyyat idarəsinin rəhbərini vəzifəsindən azad edib
ABŞ-nin müdafiə naziri kəşfiyyat idarəsinin rəhbərini vəzifəsindən azad edib
22 avqust 2025 22:49
Tramp Rusiyaya iki həftə vaxt verib
Tramp Rusiyaya iki həftə vaxt verib
22 avqust 2025 22:24
Yermak və Rubio Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə ediblər
Yermak və Rubio Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə ediblər
22 avqust 2025 22:00
Lukaşenko Trampı Bakı ilə İrəvan arasında imzalanan sülh sazişinə görə təbrik edib
Lukaşenko Trampı Bakı ilə İrəvan arasında imzalanan sülh sazişinə görə təbrik edib
22 avqust 2025 21:50
Vaşinqtonda Milli Qvardiyaya silahdan istifadə etmək səlahiyyəti verilib
Vaşinqtonda Milli Qvardiyaya silahdan istifadə etmək səlahiyyəti verilib
22 avqust 2025 21:21
ABŞ-də hərbçi Çinin xeyrinə casusluqda təqsirli bilinib
ABŞ-də hərbçi Çinin xeyrinə casusluqda təqsirli bilinib
22 avqust 2025 21:15
İndoneziyada nazir müavinini korrupsiya ittihamları fonunda işdən çıxarılıb
İndoneziyada nazir müavinini korrupsiya ittihamları fonunda işdən çıxarılıb
22 avqust 2025 20:53
Tramp Boltonun evində axtarış aparılmasından xəbərsiz olduğunu bildirib
Tramp Boltonun evində axtarış aparılmasından xəbərsiz olduğunu bildirib
22 avqust 2025 20:42
KİV: Kanada Amerika mallarına bir sıra rüsumları ləğv etməyi planlaşdırır
KİV: Kanada Amerika mallarına bir sıra rüsumları ləğv etməyi planlaşdırır
22 avqust 2025 20:35
Estoniya sülhməramlı missiya üçün Ukraynaya az sayda hərbçi göndərməyə hazırdır
Estoniya sülhməramlı missiya üçün Ukraynaya az sayda hərbçi göndərməyə hazırdır
22 avqust 2025 20:11

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi