Haqqımızda

Niderlandda hava şarının sərt enişi nəticəsində bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb

Niderlandda hava şarının sərt enişi nəticəsində bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb Niderlandın Frislandiya əyalətində hava şarının sərt enişi nəticəsində bir nəfər həlak olub, altı nəfər isə yaralanıb.
Digər ölkələr
14 avqust 2025 04:36
Niderlandda hava şarının sərt enişi nəticəsində bir nəfər ölüb, altı nəfər yaralanıb

Niderlandın Frislandiya əyalətində hava şarının sərt enişi nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 6 nəfər isə yaralanıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə NOS telekanalı regional fövqəladə hallar xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə yerli vaxtla saat 21:00-da (Bakı vaxtı ilə 23:00) De-Hufe kəndi yaxınlığındakı tarlada baş verib. Eniş zamanı güclü külək nəticəsində şar qəfil aşağı düşüb, bu zaman səbət sallanmağa başlayıb və içərisindəki beş nəfər yerə yıxılıb. Yaralılar xəstəxanalara çatdırılıb.

Hadisə zamanı hava şarının göyərtəsində 34 nəfər olub.

Hadisə yerinə 2 tibbi helikopter, 14 təcili yardım maşını, mobil tibb briqadası və Qırmızı Xaçın fövqəladə yardım qrupu cəlb edilib.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası При жесткой посадке воздушного шара в Нидерландах погиб один, пострадали шесть человек

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi