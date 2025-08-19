Haqqımızda

Niderland Misirdən üzr istəyib

Niderland Misirdən üzr istəyib Niderland Haaqdakı səfirliyə hücum hadisəsinə görə Misirdən üzr istəyib.
Digər ölkələr
19 avqust 2025 15:30
Niderland Misirdən üzr istəyib

Niderland Haaqdakı səfirliyə hücum hadisəsinə görə Misirdən üzr istəyib.

“Report” Misir XİN-ə istinadən xəbər verir ki, Niderland XİN başçısı Kaspar Veldkamp misirli həmkarı Bədr Abdel-Ati ilə telefon danışığı zamanı üzr istəyib.

Xəbər verildiyi kimi, avqustun 15-də misirli fəal Anas Həbib Qahirənin Qəzza zolağı ilə sərhəddə yerləşən Rəfah keçid məntəqəsini bağlamasına etiraz edərək, ölkəsinin Haaqdakı səfirliyinin qapılarını bağlayıb. KİV-in məlumatına görə, bu, Anas Həbibin iştirakı ilə baş verən ilk belə hadisə deyil.

Veldkamp hadisə ilə bağlı dərin təəssüfünü ifadə edib və səlahiyyətli orqanların Misir səfirliyi ətrafında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcəyini qeyd edib.

Abdel-Ati Misirin Niderlanddakı diplomatik missiyasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq bu məsələdə Niderland tərəfinin məsuliyyət daşıdığını diqqətə çatdırıb.

O, hadisə ilə bağlı dərin narazılığını bildirib və vurğulayıb ki, bu cür hadisələrin təkrarlanması Misirin tədbirlər görməsinə səbəb ola bilər.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Нидерланды принесли извинения Египту за инцидент у посольства в Гааге

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi