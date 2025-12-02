NATO ölkələrinin XİN rəhbərləri Kiyevə HHM vasitələrinin verilməsini müzakirə edəcəklər

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 02 dekabr, 2025
    • 20:34
    Ukraynaya yeni HHM vasitələrinin verilməsi dekabrın 3-də Brüsseldə NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşünün əsas mövzularından biri olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu NATO-nun Baş katibi Mark Rütte görüş ərəfəsində keçirilən mətbuat konfransında bildirib və Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinin zərbələrini "ağılsız hücum" adlandırıb.

    "Nazirlər HHM sistemlərinin verilməsi üzrə səyləri müzakirə edəcəklər. Ukraynaya HHM vasitələrinin və bu sistemlərdə istifadə olunan raket‑qəbuledicilərin verilməsi NATO üçün mühüm prioritetdir. Bu, həmçinin PURL təşəbbüsünün (Avropa ölkələrinin Ukrayna üçün ABŞ silahlarını alması – red.) vacib hissəsidir. Məsələ NATO ölkələri ilə Ukrayna arasında ikitərəfli müzakirələrdə də gündəmə gələcək," – deyə Rütte vurğulayıb.

    O əlavə edib ki, XİN rəhbərləri qarşılarına yeni tədarüklərlə bağlı razılaşma əldə etmək məqsədi qoymurlar, daha çox nələr edə biləcəklərini düşünəcəklər.

    Ukrayna XİN-in mətbuat xidməti isə sonradan bildirib ki, nazir Andrey Sibiqa Brüsseldə NATO qərargahında keçiriləcək nazirlər iclasında iştirak edəcək. Nazir, həmçinin Rütte və Ukraynanın tərəfdaş ölkələrindən olan həmkarları ilə ayrıca danışıqlar aparacaq.

    NATO Hava Hücumundan Müdafiə Ukrayna Mark Rütte
    Главы МИД стран НАТО обсудят 3 декабря предоставление Киеву средств ПВО

